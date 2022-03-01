Туляк убил собутыльника деревянным брусом Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 1 на 2 ноября 2021 года 56-летний мужчина находился в гостях у знакомого в квартире на Оружейной улице в Туле. После совместного распития спиртного произошла ссора, в разгаре которой пострадал жилец квартиры. Обвиняемый нанес тому 11 ударов деревянным брусом по головы и 13 ударов ножом в шею. От полученных повреждений 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.