Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: соцсети

Бесплатная консультация предоставляется при внезапной потере работы, болезни, инвалидности, сиротстве, одиночестве, при конфликтах в семье и ряде других ситуаций. Помощь также можно получить и в экстренном случае, если есть угроза жизни и здоровью. Например, при угрозе теракта, катастрофе, при пожаре.

Для получения бесплатной юридической консультации нужно будет предоставить документы, подтверждающие необходимость такой помощи. Например, паспорт, справку о доходах, об отсутствии родителей, медицинское заключение и проч.

Услуга будет действовать с 8 марта. Механизм ее реализации пока не озвучен.