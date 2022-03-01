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Общество1 марта 2022 14:37

Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь

В регионе издан приказ об оказании бесплатной юридической помощи в случае трудной жизненной ситуации
Источник:kp.ru
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Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь

Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь

Фото: соцсети

Бесплатная консультация предоставляется при внезапной потере работы, болезни, инвалидности, сиротстве, одиночестве, при конфликтах в семье и ряде других ситуаций. Помощь также можно получить и в экстренном случае, если есть угроза жизни и здоровью. Например, при угрозе теракта, катастрофе, при пожаре.

Для получения бесплатной юридической консультации нужно будет предоставить документы, подтверждающие необходимость такой помощи. Например, паспорт, справку о доходах, об отсутствии родителей, медицинское заключение и проч.

Услуга будет действовать с 8 марта. Механизм ее реализации пока не озвучен.