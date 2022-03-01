Жительница Тульской области подала на врачей в суд за долгую постановку диагноза Фото: Игорь КОПЫТОВ

4 декабря 2021 года тулячка поскользнулась и упала по дороге на работу. Вечером пострадавшая заметила, что боль в правой ноге не проходит, а также появилась опухоль в районе голеностопа. Позднее жительница Ясногорска вызвала скорую помощь. Спустя некоторое время ей поставили диагноз «растяжение связок правого голеностопного сустава».

Во время больничного женщина посещала врача-хирурга несколько раз и жаловалась на сильную боль. Но после очередного рентгена, в присутствии трех врачей, ей вновь подтвердили отсутствие перелома.

В конце декабря пациентку выписали на работу, однако тулячка не смогла приступить к выполнению обязанностей. В тот же день она обратилась в платный медицинский центр. И вот тут после рентгеновского снимка у женщины обнаружили «закрытый оскольчатый перелом лодыжки правой голени со смещением».

После случившегося тулячка потребовала выплатить ей 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Судебное заседание по данному иску пройдет 2 марта.