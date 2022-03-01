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Общество1 марта 2022 13:19

1 марта произошла авария на Шатском водозаборе

В результате аварии качество воды заметно ухудшилось
Источник:kp.ru
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1 марта произошла авария на Шатском водозаборе . Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

1 марта произошла авария на Шатском водозаборе . Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Сегодня в 6:30 в Новомосковске произошла аварийная ситуация на одном и девяти фильтров станции обезжелезивания Шатовского водозабора.

В настоящее время фильтр отключен от общей системы водоподготовки. Сейчас производится перераспределение воды. В течение дня работы будут выполнены, качество воды придет в соответствие с требованиями санитарных норм.

Добавим, что в связи со сложившейся ситуацией, потребителям, получившим некачественную услугу водоснабжения, будет выполнен перерасчет.