1 марта произошла авария на Шатском водозаборе . Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Сегодня в 6:30 в Новомосковске произошла аварийная ситуация на одном и девяти фильтров станции обезжелезивания Шатовского водозабора.

В настоящее время фильтр отключен от общей системы водоподготовки. Сейчас производится перераспределение воды. В течение дня работы будут выполнены, качество воды придет в соответствие с требованиями санитарных норм.

Добавим, что в связи со сложившейся ситуацией, потребителям, получившим некачественную услугу водоснабжения, будет выполнен перерасчет.