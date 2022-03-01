В Тульской области предоставят краткосрочные и длительные свидания во всех учреждениях УФСИН Фото: Алексей ФОКИН

Помещения для краткосрочных свиданий оборудованы защитными стеклами, но во время встречи присутствующим необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Перед длительным свиданием посетителю необходимо при себе иметь:оригинал справки с отрицательным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию. Справка должна быть выдана не ранее, чем за 3 дня до начала свидания. Получить справку можно только в лабораториях, допущенных к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию. Также справку об отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 14-ти дней. Справка выдается в поликлинике по месту жительства.

Прибывшим к месту проведения свидания необходимо будет пройти входной контроль состояния здоровья. Если родственник болеет ОРВИ, ему откажут во встрече с осужденным. Во время длительного свидания у присутствующих будет ежедневно измеряться температура тела, а также осуществляться осмотр медицинским работником. Родственники обязательно должны соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

Об отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.