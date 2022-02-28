Туляк отсудил у организации «Все эвакуаторы» более 600 тысяч рублей

Туляк отсудил у организации «Все эвакуаторы» более 600 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Раннее мужчина приобрел автомобиль Kia Rio. При подписании документов к условиям договора добавили пункт об оказании услуг ООО «Все Эвакуаторы». Организация должна была выполнять эвакуацию, поиск эвакуированного автомобиля, техническую помощь. Стоимость всего этого составила 200 000 рублей.

Дома мужчина перечитал договор и решил отказаться от этих услуг, поэтому он подал соответствующий запрос. Однако деньги ему так и не вернули.

По закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться услуг в любое время при условии оплаты фактически понесенных расходов.

Сотрудники Роспотребнадзора помогли отстоять права гражданина в суде. Они подали иск о взыскании денег, штрафа и компенсации морального вреда. Суд обязал организацию возместить потребителю более 600 000 рублей. Размер компенсации морального вреда составил 10 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.