В Киреевске Тульской области из пожара спасли ребенка Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске утром 28 февраля 2022 года на улице Чехова произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные приступили к тушению огня в начале 6 утра, вскоре Открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия находились 10 спасателей и 3 единицы техники. В пожаре сгорели постельные принадлежности, диван, комната закоптилась по всей площади.

Было спасено 5 человек, из них один ребенок. В результате пожара пострадала 66-летняя женщина.

Причина возгорания устанавливается.