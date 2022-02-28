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Происшествия28 февраля 2022 7:43

В Киреевске Тульской области из пожара спасли ребенка

В результате пожара пострадала пожилая женщина
Источник:kp.ru
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В Киреевске Тульской области из пожара спасли ребенка

В Киреевске Тульской области из пожара спасли ребенка

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске утром 28 февраля 2022 года на улице Чехова произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные приступили к тушению огня в начале 6 утра, вскоре Открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия находились 10 спасателей и 3 единицы техники. В пожаре сгорели постельные принадлежности, диван, комната закоптилась по всей площади.

Было спасено 5 человек, из них один ребенок. В результате пожара пострадала 66-летняя женщина.

Причина возгорания устанавливается.