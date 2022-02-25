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Общество25 февраля 2022 12:39

Продавщице тульского магазина выписали штраф за продажу ребенку алкоголя

Штраф составил 30 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Продавщице тульского магазина выписали штраф за продажу ребенку алкоголя

Продавщице тульского магазина выписали штраф за продажу ребенку алкоголя

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 19 января 2022 года продавец в магазине «Пивасик», расположенном в городе Новомосковске в Тульской области, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Женщина продала ему одну бутылку коктейль стоимостью 55 руб.

24 февраля мировой судья постановил признать продавца виновной в совершении административного правонарушения, ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30000 руб.

На сегодняшний день постановление не вступило в законную силу.