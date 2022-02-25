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Общество25 февраля 2022 12:32

В Туле оштрафовали за нарушение правил дорожного движения 7 велокурьеров

Нарушителям выписали штраф в размере 800 рублей на каждого человека
Источник:kp.ru
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В Туле оштрафовали за нарушение правил дорожного движения 7 велокурьеров

В Туле оштрафовали за нарушение правил дорожного движения 7 велокурьеров

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники Госавтоинспекции заметили, как сотрудники службы доставки продуктов передвигаются по проезжей части на велосипедах, за что были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 800 рублей.

Это уже не первый случай нарушения велосипедистами правил дорожного движения за последний месяц. Госавтоинспектора подчеркивают, что с наступлением теплого времени года контроль за двухколесными наездниками будет усилен.