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Происшествия25 февраля 2022 11:27

Туляк получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

Тульский суд приговорил 34-летнего местного жителя к лишению свободы по обвинению в убийстве
Источник:kp.ru
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Туляк получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

Туляк получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году, 13 ноября, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. Туляк схватил нож и ранил 31-летнюю женщину в области груди, головы, рук и ног. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

В заключении расследования суд приговорил убийцу к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Помимо перечисленного, мужчина должен будет выплатить 100 тысяч рублей родственникам женщины, в качестве моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу.