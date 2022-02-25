Туляк получил 10 лет колонии за убийство сожительницы Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году, 13 ноября, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. Туляк схватил нож и ранил 31-летнюю женщину в области груди, головы, рук и ног. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

В заключении расследования суд приговорил убийцу к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Помимо перечисленного, мужчина должен будет выплатить 100 тысяч рублей родственникам женщины, в качестве моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу.