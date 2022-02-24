Мужчина из Киреевского района Тульской области обвиняется в убийстве Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 14 ноября 2021 мужчина находился в гостях у своего знакомого в поселке Бородинский. Вскоре между ними возник конфликт, пострадавший и обвиняемый на протяжении вечера совместно употребляли алкоголь, что усугубило положение: мужчина нанес хозяину квартиры удар ножом в область шеи.

Сразу после происшествия гость сам вызвал скорую и пытался остановить кровь, но безуспешно. От полученных повреждений 60-летний потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.