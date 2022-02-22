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Происшествия22 февраля 2022 11:43

Исчезновение 7-летнего мальчика в Туле: рассматривается версия о причастности отца к особо тяжкому преступлению

О местоположении пропавших нет данных с осени 2021 года
Источник:kp.ru
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Исчезновение 7-летнего мальчика в Туле: рассматривается версия о причастности отца к особо тяжкому преступлению

Исчезновение 7-летнего мальчика в Туле: рассматривается версия о причастности отца к особо тяжкому преступлению

Фото: Алексей ФОКИН

В совершении преступления подозревается его отец. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Рассматривается и еще одна версия: отец скрывается вместе с сыном. В таком случае возбуждение уголовного дела необходимо для проведения ряда следственных действий.

Напомним, что по решению суда ребенок должен был жить с матерью, однако отец похитил ребенка и скрылся в неизестном направлении.