Исчезновение 7-летнего мальчика в Туле: рассматривается версия о причастности отца к особо тяжкому преступлению Фото: Алексей ФОКИН

В совершении преступления подозревается его отец. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Рассматривается и еще одна версия: отец скрывается вместе с сыном. В таком случае возбуждение уголовного дела необходимо для проведения ряда следственных действий.

Напомним, что по решению суда ребенок должен был жить с матерью, однако отец похитил ребенка и скрылся в неизестном направлении.