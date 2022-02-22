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Происшествия22 февраля 2022 11:38

В Тульской области 38-летний мужчина перевернулся на своей машине

Есть подозрения, что водитель был нетрезв
Источник:kp.ru
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В Тульской области 38-летний мужчина перевернулся на своей машине

В Тульской области 38-летний мужчина перевернулся на своей машине

Фото: соцсети

Автомобильная катастрофа произошла вечером на ул. Октябрьской в деревне Барсуки. По словам очевидцев происшествие случилось в районе дома № 90. Водитель превысил допустимую скорость движения и не учел неблагоприятные погодные условия, в результате чего автомобиль ВАЗ 212140 опрокинулся.

Госавтоинспекция позднее сообщила о том, что пострадавшему была оказана медицинская помощь. Водитель отказался от освидетельствования на опьянение.