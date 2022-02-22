«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

По итогам 2021 года «Ростелеком» улучшил свои позиции в категории «Крупнейшие компании» рейтинга работодателей, поднявшись на четыре строчки.

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.

По итогам 2021 года «Ростелеком» улучшил свои позиции в категории «Крупнейшие компании» рейтинга работодателей, поднявшись на четыре строчки. Кроме того, компания стала второй в субрейтинге «Самые высокоразвитые HR-процессы» и вышла на первое место среди телеком-компаний по итогам опроса соискателей.

Также среди телекоммуникационных компаний, попавших в десятку лидеров, — оператор мобильной связи Tele2, дочерняя компания «Ростелекома».

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям. Первый — это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучили все аспекты работы с персоналом: например, систему оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор кадров, материальную и нематериальную мотивацию, обучение и развитие, оценку эффективности персонала, внутренние коммуникации и условия работы. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, — мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и готовность рекомендовать компанию в качестве места работы друзьям или знакомым. Третий показатель для определения финалистов — мнение соискателей: составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей ресурса hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.

«Ростелеком» — один из крупнейших привлекательных работодателей России. Развитие человеческого капитала находится в числе стратегических приоритетов компании: в «Ростелекоме» действуют программы мотивации и развития персонала, адаптации молодых сотрудников. Ежегодные инвестиции в обучение и развитие персонала составляют более 400 млн рублей. Компания уделяет особое внимание продвижению HR-бренда и привлечению лучших специалистов на конкурентных условиях.

«Ростелеком» предоставляет сотрудникам комфортные условия труда, реализует программы социальной поддержки и создает возможности для развития и самореализации, заботится о них и в постоянном режиме следит за состоянием их здоровья. Третий год подряд «Ростелеком» входит в индекс гендерного равенства Bloomberg благодаря стремлению обеспечивать максимально комфортную рабочую среду всем категориям сотрудников.