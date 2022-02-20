В Большой Туле 21 февраля несколько улиц останутся без холодной воды
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
21 февраля в части Большой Тулы, поселок Ленинский, не будет холодной воды с 10:00 до окончания работ. Отключения вызваны ремонтно–восстановительными работами по адресу улица Ленина – улица Пушкина. Они коснутся адресов:
- ул. Ленина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 10, 12,
- ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5,
- ул. Совхозная, 7,
- ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 12,
- ч/сектор: ул. Совхозная, ул. Октябрьская, ул. Колхозная.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.