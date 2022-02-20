Часть Тулы останется без электроснабжения 21 февраля Фото: Алексей ФОКИН

24 февраля, в Туле без электроэнергии останутся дома на нескольких десятках улиц. Отключения связаны с работами по текущему ремонту оборудования, обрезке деревьев, перетяжке проводов и другому.

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 17; ул. Галкина 7, 3, 3-д, 3-б; ул. Луначарского 1; п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Поленова, 1-9; ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (чётн.), 30- а, 30-б, 30-г, 36-а, 40-а, 40-б, 50; ул. Пороховая 153-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б; ул.Дегтярёва 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а. ул. Заварная 118-172 (чётн.), 156-а, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 103-а, 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 103-125 (нечётн.); ул. М. Горького, 147-171 (нечётн.); п. Рудаково: пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); Демидовская пл., 20, 31; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.); п. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 25; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская.

с 09:30 до 13:30

ул. Станиславского, 4, 4-а, 6, 10-б, 20; пр. Ленина 107.