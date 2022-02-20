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Происшествия20 февраля 2022 11:00

В Богородицке 39-летнего мужчину нашли мертвым в запертой квартире

У погибшего мужчины остались супруга и дети
Источник:kp.ru
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В Богородицке 39-летнего мужчину нашли мертвым в запертой квартире

В Богородицке 39-летнего мужчину нашли мертвым в запертой квартире

Фото: Алексей ФОКИН

19 февраля в Богородицке, в квартире дома на улице Ленина, было найдено тело 39-летнего мужчины. У погибшего остались жена и дети.

По предварительной информации, соседи слышали из квартиры хлопок, похожий на выстрел, но сразу войти внутрь не вышло - дверь была заперта изнутри, так что для ее вскрытия пришлось вызывать экстренные службы.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту, сотрудники ведомства устанавливают все детали происшествия.