В Богородицке 39-летнего мужчину нашли мертвым в запертой квартире Фото: Алексей ФОКИН

19 февраля в Богородицке, в квартире дома на улице Ленина, было найдено тело 39-летнего мужчины. У погибшего остались жена и дети.

По предварительной информации, соседи слышали из квартиры хлопок, похожий на выстрел, но сразу войти внутрь не вышло - дверь была заперта изнутри, так что для ее вскрытия пришлось вызывать экстренные службы.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту, сотрудники ведомства устанавливают все детали происшествия.