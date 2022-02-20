Туляков просят помочь в поисках родственников пропавшего без вести красноармейца Фото: соцсети

Александр Кулаков из Пензенской области обратился в тульский поисково-исследовательский отряд «Память» с просьбой помочь в поисках информации об Александре Сергеевиче Кулакове, его двоюродном дедушке, который был красноармейцем и пропал без вести.

Александр Сергеевич Кулаков родился 7 апреля 1919 года в селе Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области, у Сергея и Марии Васильевны Кулаковых. Помимо Александра в семье было еще двое детей – Николай и Антонина. Николай Сергеевич – родной дедушка заявителя.

В 1940 году, по имеющейся информации, Кулаков по распределению попал на работу на железную дорогу Тулы, и отсюда в 1941 году был призван в ряды Советской Армии, где служил летчиком и в октябре-ноябре 1941 года был сбит в районе Лысой Горы, после чего sk записан как пропавший без вести. В письмах, которые он писал домой, он упоминал, что встречается с девушкой по имени Александра, и перед последним вылетом он был у нее. Александра работала бухгалтером на железной дороге, жила около вокзала и продолжала свою работу после войны.

Заявитель просит найти следы пребывания Александра Кулакова в Туле, возможно, у него осталась семья. Передать информацию можно через страницу Александра в соцсетях.