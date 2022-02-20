7 торговых центров в Тульской области оштрафовали за нарушения ковидных мер

Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с сотрудниками регионального отделения УМВД России с начала 2022 года проверило соблюдение противоковидных мер в 97 объектах розничной непродовольственной торговли и сферы услуг.

По итогам проверок за выявленные нарушения административные дела возбудили в отношении 7 хозяйствующих субъектов:

- ТЦ «Клевый» (г. Щекино);

- ТЦ «Универмаг», ТЦ «Венев» (г. Венев);

- ТЦ «Квадрат» (г. Ефремов);

- ТЦ «Первый», ТЦ «Восход» (г. Новомосковск);

- ТЦ «Талисман» (г. Кимовск);

- ТЦ «Проспект» (р.п. Первомайский).

Работа в данном направлении продолжается.