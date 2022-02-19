В Новомосковске безработный украл медный кабель с подстанции Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске с трансформаторной подстанции в районе посёлка Шахта-36 пропал медный кабель, об этом в полицию сообщил диспетчер подстанции. Как он объяснил, неизвестный воспользовался наличием свободного доступа на территорию.

Сотрудники полиции вскоре нашли и задержали подозреваемого, которым оказался безработный 46-летний житель микрорайона Сокольники. Мужчина сознался в правонарушении, похищенное у него изъяли.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.