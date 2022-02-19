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Происшествия19 февраля 2022 14:58

В Новомосковске безработный украл медный кабель с подстанции

Он воспользовался наличием свободного доступа на территорию
Источник:kp.ru
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В Новомосковске безработный украл медный кабель с подстанции

В Новомосковске безработный украл медный кабель с подстанции

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске с трансформаторной подстанции в районе посёлка Шахта-36 пропал медный кабель, об этом в полицию сообщил диспетчер подстанции. Как он объяснил, неизвестный воспользовался наличием свободного доступа на территорию.

Сотрудники полиции вскоре нашли и задержали подозреваемого, которым оказался безработный 46-летний житель микрорайона Сокольники. Мужчина сознался в правонарушении, похищенное у него изъяли.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.