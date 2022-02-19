В Туле на раскопках в Кремле нашли кость верблюда, жившего в XVI веке Фото: материалы пресс-служб

Кость верблюда, относящуюся к XVI веку нашли на территории Тульского кремля при раскопках, которые проводил в 2019 году Институт археологии РАН. Об этом сообщает пресс-центр министерства культуры Тульской области.

Всего в ходе работ археологи собрали около 3700 фрагментов костей животных - в основном, типичных для древнерусского города коров, овец, коз, лошадей и свиней. Но среди них нашелся и обломок кости нижней части голени правой задней ноги верблюда.

Для Тулы такая находка уникальна, хотя и объяснима: через наш город проходил торговый путь, который вел от Москвы к южным землям, в том числе Крыму и Османской империи, которые активно использовали верблюдов в караванах.

Найденная кость явно принадлежала взрослому животному, но конкретный вид пока определить не удалось.