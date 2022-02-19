В ГИБДД уточнили подробности смертельного ДТП под Тулой Фото: соцсети

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на 186-м километре трассы М-2 "Крым". Напомним, ранее мы сообщали, что там погиб один мужчина и еще двое были госпитализированы.

По информации пресс-службы ГИБДД по Тульской области, автомобиль ТагАЗ вылетел на встречную полосу, так как водитель, 46-летний мужчина, не справился с управлением. В результате ТагАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet под управлением 30-летнего мужчины, а тот, в свою очередь, врезался в автомобиль Ford Mondeo.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, 47-летний мужчина, автомобиля ТагАЗ - их госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами. Водитель автомобиля Chevrolet от полученных травм скончался на месте ДТП. Для извлечения тела из салона спасателям пришлось использовать спцсредства.