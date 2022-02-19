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Общество19 февраля 2022 9:54

Часть Привокзального района Тулы осталась без холодной воды 19 февраля

Отключения связаны с аварийными работами на сети холодного водоснабжения
Источник:kp.ru
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Часть Привокзального района Тулы осталась без холодной воды 19 февраля

Часть Привокзального района Тулы осталась без холодной воды 19 февраля

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

19 февраля с 9:00 в части Привокзального района Тулы была отключена подача холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ по улице Болдина, 47. Без воды остались жители следующих адресов:

- улица Болдина, 41а, 45, 47, 50, 57а, 59, 61,

- частный сектор: улицы Чехова, Физкультурная, Ленинградская, Самокатная, Тульская.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.