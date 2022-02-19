19 февраля дежурным по Туле назначен Николай Вишнев Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни в администрации Тулы дежурят сотрудники администрации, которые смогут координировать действия ведомств в случае происшествий.

Так, в эту в субботу, 19 февраля, дежурит заместитель главы администрации Тулы по развитию городской инфраструктуры Николай Вишнев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37;

-1391 (короткий номер при наборе со стационарного городского телефона).