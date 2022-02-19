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Общество19 февраля 2022 7:03

19 февраля дежурным по Туле назначен Николай Вишнев

В Туле на выходные дни организуется дежурство сотрудников городской администрации
Источник:kp.ru
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19 февраля дежурным по Туле назначен Николай Вишнев

19 февраля дежурным по Туле назначен Николай Вишнев

Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни в администрации Тулы дежурят сотрудники администрации, которые смогут координировать действия ведомств в случае происшествий.

Так, в эту в субботу, 19 февраля, дежурит заместитель главы администрации Тулы по развитию городской инфраструктуры Николай Вишнев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37;

-1391 (короткий номер при наборе со стационарного городского телефона).