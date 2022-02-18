Приехавший на заработки в Тульскую область воронежец расплачивался чужой банковской картой
Фото: Алексей ФОКИН
Узловским городским судом Тульской области вынесен приговор 37-летнему жителю Воронежской области, приехавшему на заработки в Узловую.
Установлено, что как-то после работы мужчина обнаружил возле холодильной камеры с колбасными изделиями в магазине «Дикси» на улице Октябрьской утерянную банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактного платежа. Забрав ее себе, он расплачивался за приобретенные товары в магазинах города, чем причинил ущерб настоящему владельцу на сумму свыше 3 тысяч рублей. Однако при совершении очередной операции оплаты воронежец был задержан.
В результате по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.