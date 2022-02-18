Оформление электронного сертификата для приобретения технических средств реабилитации

Электронный сертификат – современный цифровой сервис

Электронный сертификат (далее – ЭС) – это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР, выпущенной любым банком РФ.

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации разработало «Памятку по оформлению электронного сертификата для приобретения ТСР», в которой подробно рассказано, что нужно сделать для оформления электронного сертификата. «Памятку…» можно найти на нашем сайте 71.gbmse.ru в разделе новостей.

Что нужно для оформления сертификата:

• Заявление

• Документ, удостоверяющий личность

• Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) / программа реабилитации пострадавшего на производстве (ПРП)

• Номер карты «МИР»

• Для оформления через портал Госуслуги – заявление и реквизиты карты «МИР» Как подать заявление на получение ЭС:

• В региональном отделении Фонда социального страхования РФ

• В МФЦ

• Через портал Госуслуг

• По почте

Как найти магазины, которые принимают электронные сертификаты:

• Через ГИС ЭС – http://ecert.gov.ru

• Электронный каталог ТСР – http://ktsr.fss.ru

После подачи заявления на оформление ЭС:

• Региональное отделение проинформирует заявителя об активации ЭС и направит выписку из реестра.

• Заявитель выбирает в Торговой точке (магазине) товар согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА)/ пострадавшего на производстве (ПРП).

• Магазин авторизует на кассе карту «МИР», выдает товар.

• Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) создает реестровую запись об использовании сертификата.

Региональное отделение ведет учет выдачи технических средств реабилитации.

В Тульской области работает торговая точка, расположенная по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д.3 – «Тульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.

Телефон: (4872) 41 – 04 – 69; Сайт: http://tprop.ru

А ещё, с помощью электронного сертификата техническое средство реабилитации можно приобрести в интернет-магазине «OZON».

Сайт регионального отделения: r71.fss.ru

Обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями для инвалидов:

(4872) 71 – 18 – 35.

Для пострадавших на производстве:

(4872) 71 – 18 – 41.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России