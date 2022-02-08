Стартовал кастинг «Миссис Тульская область - 2022»

К участию приглашаются замужние женщины, возраст 18+ , наличие детей приветствуется!

Всех участниц ожидает насыщенная программа:

Мастер класс по дефиле;

Мастер класс по фотопозированию;

Конкурсная фото – видеосессия;

Репетиции и подготовка к конкурсу;

Просмотр творческих номеров (по желанию участниц);

Модный показ;

Яркое финальное шоу.

Всем участницам вручаются наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля! Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI!

У Вас есть прекрасная возможность заявить о себе и своих достижениях, получить шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты!

Прием анкет на официальном сайте

Предварительная регистрация обязательна!

Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 89038404133, 38-41-33

Ждем Вас на кастинг 12 и 19 февраля в 13:30 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.