Стартовал кастинг «Миссис Тульская область - 2022»
К участию приглашаются замужние женщины, возраст 18+ , наличие детей приветствуется!
Всех участниц ожидает насыщенная программа:
Мастер класс по дефиле;
Мастер класс по фотопозированию;
Конкурсная фото – видеосессия;
Репетиции и подготовка к конкурсу;
Просмотр творческих номеров (по желанию участниц);
Модный показ;
Яркое финальное шоу.
Всем участницам вручаются наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля! Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами SWAROVSKI!
У Вас есть прекрасная возможность заявить о себе и своих достижениях, получить шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты!
Прием анкет на официальном сайте
Предварительная регистрация обязательна!
Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 89038404133, 38-41-33
Ждем Вас на кастинг 12 и 19 февраля в 13:30 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.