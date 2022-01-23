В Туле ищут пропавшего 16-летнего подростка Фото: соцсети

22 января 16-летний Александр Николаевич Сермягин из Тулы ушёл из дома и не вернулся. Сейчас его поисками занимается поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Пропавший юноша имеет рост 175 см, нормальное телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, темно-серые штаны, черную шапку и черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении юноши, просят связаться по горячей линии или напрямую с инфоргом Лореной — 8-953-186-95-46.