Мормон из Плавска в четвертый раз попался на публикации экстремистских материалов Фото: соцсети

Убежденный мормон, житель Плавска Тульской области, был в четвертый раз за последние месяцы задержан за размещение экстремистских материалов, сообщает канал "Тула Экстремизм".

Так, в этот раз сотрудники полиции пришли к нему из-за публикаций со свастикой в соцсетях, но в этот раз мужчина отказался с ними проследовать в отделение и получил дополнительную административную статью - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. В настоящее время судьбу Сергея решает суд.

Напомним, до этого за 6 месяцев 2021 года житель Плавска трижды привлекался правоохранителями за экстремизм. Так, за размещение в соцсетях икон в оскорбительном виде он был оштрафован на 30 тысяч рублей, за размещение свастики в Инстаграме - административный арест на 10 суток. И наконец, за повторное размещение свастики в социальных сетях - административный арест сроком на 15 суток.