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Происшествия22 января 2022 12:05

25-летний иностранец украл куртку из спортивного магазина в ТУле

Задержанный с похищенным предметом молодой человек оказался уроженцем одной из стран ближнего зарубежья
Источник:kp.ru
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25-летний иностранец украл куртку из спортивного магазина в ТУле

25-летний иностранец украл куртку из спортивного магазина в ТУле

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции в Туле с заявлением о краже обратился менеджер по безопасности одного из спортивных магазинов города. Он сообщил, что из торгового зала пропала мужская куртка.

После просмотра записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника и задержали 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый признался в содеянном, похищенное обнаружили и изъяли.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

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