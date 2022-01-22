25-летний иностранец украл куртку из спортивного магазина в ТУле Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции в Туле с заявлением о краже обратился менеджер по безопасности одного из спортивных магазинов города. Он сообщил, что из торгового зала пропала мужская куртка.

После просмотра записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника и задержали 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый признался в содеянном, похищенное обнаружили и изъяли.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.