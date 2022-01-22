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Общество22 января 2022 8:08

Дежурным по Туле 22 января назначен Александр Шаманаев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
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Дежурным по Туле 22 января назначен Александр Шаманаев

Дежурным по Туле 22 января назначен Александр Шаманаев

Фото: Алексей ФОКИН

В эти выходные, как и всегда, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. И в эту субботу, 22 января, дежурный – заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Шаманаев Александр Владимирович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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