В Туле стартует программа для людей с ограниченными возможностями «Я САМ»

Население Тульской области составляет сейчас около 1,5 миллионов человек, 146 тысяч туляков имеют ограниченные возможности здоровья, из них более 5 тысяч - дети. На сегодняшний день это практически 10% населения. Эти люди должны жить полной жизнью. Новый проект даст им возможность открыть для себя новые возможности, реализоваться в семье, карьере, спорте, творчестве.

Несмотря на серьезные усилия государства в сфере обеспечения занятости людей с инвалидностью остаётся немало проблем. Рынок труда не способен предложить достаточное число рабочих мест доступных для людей с инвалидностью и предлагающих достойную оплату труда. Кроме того, существующие рабочие места встроены в производственные цепочки и условия работы не обладают достаточной гибкостью, чтобы подстроиться под особые потребности людей с инвалидностью. Нет возможности исходя из состояния здоровья самостоятельно определять продолжительность рабочего времени и допустимую нагрузку. Решением в этом случае может стать развитие самозанятости и повышение предпринимательской активности людей с инвалидностью. На это направлен проект, предложенный Тульским региональным отделением «ОПОРАРОССИИ» и поддержанный грантом из бюджета Тульской области в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

«Очень важно внедрение инновационных программ поддержки по трудоустройству людей с инвалидностью. В Тульской области более половины не работающих людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Программа содействия самозанятости и предпринимательству людей с инвалидностью "Я САМ" уникальная программа для вовлечения людей с ограничениями здоровья в самозанятость и инклюзивное предпринимательство, это существенная мера, которая будет способствовать решению проблемы занятости таких категорий и улучшению качества жизни, повышению компетенций, сделает их активной социальной и экономической частью общества. Очень рада, что такие программы внедряются в регионах, а значит есть понимание и видение как эффективно развивать социальное предпринимательство на территориях, в том числе и внедряя международные стандарты ESG и целей устойчивого развития», - отметила Анна Хрястунова, эксперт Фонда «Наше будущее», эксперт Инклюзивного акселератора АСИ, представитель Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ».

«За время его реализации запланировано проведение областной школы самозанятости для людей с инвалидностью. Она будет включать в серию учебных блоков, посвященных изучению: возможных вариантов самозанятости, её правовых режимов, основ маркетинга, возможностей предоставляемым сетью INTERNET, возможных рисков. Участники получат возможность попробовать себя, как в ремесле, так и в основных видах удаленной работы. Обучение пройдут люди с инвалидностью. Они смогут по руководством наставников-тренеров разработать бизнес идеи, составить бизнес-план и открыть свое дело как самозанятые или индивидуальные предприниматели», - отметил председатель Тульского Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

Программа состоит из образовательного блока в формате практикумов и тренингов, консультаций, встреч с действующими предпринимателями и бизнес-экспертами, представителями общественности и власти. Тематика обсуждений – вопросы оказания содействия самозанятости и трудоустройству людей с инвалидностью, создание системной работы в появлении без барьерной среды предпринимательства.

Все понятия сферы предпринимательства, практикумы и тренинги, рабочие материалы быдут донесены на понятном и доступном языке, осуществлялась трансляция сурдопереводчиками.

Записаться на программу можно направив письменный запрос на электронную почту: tro.opora@yandex.ru, или сообщением SMS, WhatsApp или Telegram на номер: +7 960 596 28 15

При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области.