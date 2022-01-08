Туляков приглашают попробовать узвар и кулебяку в музее «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

8 и 9 января музей «Куликово поле» в пространстве «Археология» на улице Металлистов приглашает туляков на интерактивную программу «Зимний праздничный стол Куликова поля» с дегустацией архаичных блюд. Каждый день стол для гостей накрывают трижды: в 12:30, 15:30 и 18:00.

Гости музея узнают про традиции празднования Рождества, Васильева дня, Святок и Крещения, познакомятся со старинными кулинарными традициями и обычаями подготовки праздничного рождественского стола, попробуют три блюда, которые были обязательными на рождественской трапезе: сочиво, узвар и кулебяку.

Кроме того, они поиграют в игры, разучат колядки, задобрят новый год, а также вытянут предсказания.

Стоимость — 400 рублей.