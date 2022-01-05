В Тульской области продлили действие метеопредупреждения до вечера 6 января Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продлили до вечера 6 января метеопредупреждение: в регионе установили желтый уровень погодной опасности, по нескольким причинам. Так:

- до вечера 5 января в регионе ожидается гололед и гололедно-изморозевые отложения,

- до позднего вечера 6 января остается опасность налипания мокрого снега,

- порывистый ветер продлится до вечера 5 января.

Спасатели напоминают о правилах безопасности всем участникам дорожного движения и просят быть осторожными и неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В случае опасности можно обратиться за помощью в Единую службу спасения по телефону 112.