«Ростелеком» покажет кино на катке в Центральном парке Тулы

Ведущий провайдер предоставит контент для демонстрации художественных фильмов и киноконцертов «Классика на Дворцовой».

Новогодняя культурная программа в подобном киноформате на самом большом катке города проводится впервые. Площадь ледовой арены составляет 7,5 тысяч квадратных метров.

Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки»:

«Зимой каток в Центральном парке – очень людное место. Ежедневно его посещают сотни человек. В этом сезоне на праздничных каникулах туляки и гости города смогут совместить сразу два удовольствия: покататься на коньках и бесплатно посмотреть кино или концерт. Мы благодарны нашим партнерам, компаниям “Ростелеком” и “Медиа Траст”, за поддержку этого зимнего проекта. Надеемся, что сотрудничество будет продолжено, и мы сможем радовать гостей тульских парков кинопоказами и в летнее время».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания с удовольствием откликается на участие в социальных проектах, особенно, когда речь идет о семейном отдыхе и здоровом образе жизни. Мы предоставили для открытого показа на кинокатке 20 современных художественных фильмов и киноконцертов. Кстати, все они доступны на нашей мультимедийной платформе Wink. Коллекция кино, концертов, аудиокниг и образовательных программ этого видеосервиса огромна и постоянно пополняется. Например, к новогодним каникулам Wink подготовил яркое киноменю с приключениями, фантастикой и юмором. Эмоций от новинок хватит на все праздничные дни. Уверен, что каждый зритель обязательно найдет для себя что-то интересное и полезное».

Цифровой видеосервис Wink «Ростелекома» объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино. Здесь собрано более 400 телеканалов и 60 тысяч различных кинофильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Сервис доступен на домашнем телевизоре: его легко подключить с помощью ТВ-приставки и приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV. Кроме того, «телевизор» можно смотреть на ноутбуке и компьютере, а также на смартфоне или планшете, скачав мобильное приложение для Android и iOS.

В праздничные дни «Ростелеком» запустил акцию «Кино в подарок на Новый год!». Посмотрев три любых фильма до 31 января 2022 года, на четвертую картину зрители получат подарочный сертификат, который будет действовать шесть месяцев.

Более подробно о Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.