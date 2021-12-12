Часть Тулы 13 декабря останется без электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 13 декабря, в Туле ряд улиц останется без электроэнергии. Причиной тому станут различные работы, которые будут вестись на линиях электропередач. В итоге без света останутся адреса:

с 09:00 до 16:00

- ул. Степанова, 34, 34-а;

- ул. Декабристов, 6, 8, 10, 12, 14;

- ул. Марата, 35;

- Красноармейский пр-т, 32, 26;

- ул. Коминтерна, 31;

- ул. Сойфера, 19;

- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);

- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

- ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а;

- ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150;

- ул. Разливочная, 1-13;

- ул. Бункерная, 7;

- Епифанское ш., 2;

- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.);

- ул. Чмутова, 58-а, 84, 88;

- ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.);

- 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а;

- 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;

- Руб-к Горсвета;

- п. Станционный, 1-30, 33.

с 09:00 до 17:00

- Мясново: Ханинский пр-зд, 31.

с 09:00 до 18:00

- ул. Свободы, 38-а.

с 09:30 до 13:30

- Красноармейский пр-т, 2, 4;

- ул. Советская, 8;

- ул. Сойфера, 1.