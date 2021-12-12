12 декабря по Туле дежурит и следит за порядком Иван Яковлев
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле в текущие выходные дни традиционно назначены дежурные от администрации города, которые следят за порядком.
Так, в это воскресенье, 12 декабря, дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению администрации Тулы по Пролетарскому территориальному округу Иван Владимирович Яковлев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:
- 8 (4872) 47-20-34;
- 8 (4872) 47-20-37,
- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).