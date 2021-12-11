В Туле 22-летний парень ограбил магазин на еду и алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

В тульском Скуратово один из сетевых супермаркетов посёлка Западный был ограблен: как сообщил сотрудникам полиции менеджер по безопасности, днем из торгового зала неизвестный мужчина открыто вынес алкоголь и еду.

Сотрудники полиции, просмотрев записей камер видеонаблюдения, установили, что грабителем оказался безработный, ранее судимый за кражи 22-летний житель Болохово Киреевского района. Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек уже сознался в преступлении.

Сейчас уточняют детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.