В парке Белоусова в Туле во время спортивного занятия умер 65-летний мужчина Фото: соцсети

11 декабря, в первой половине дня, возле центральной сцены в парке имени П.П. Белоусова нашли мертвым 65-летнего мужчину, сообщает УМВД по Тульской области.

По предварительной информации, смерть наступила во время спортивного занятия по северной ходьбе, которое проходило в центре парка.

Сотрудники полиции и регионального СУ СК России по Тульской области работают на месте над выяснением всех обстоятельств происшедшего.