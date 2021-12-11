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Происшествия11 декабря 2021 10:04

В парке Белоусова в Туле во время спортивного занятия умер 65-летний мужчина

Тело мужчины обнаружили возле центральной сцены
Источник:kp.ru
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В парке Белоусова в Туле во время спортивного занятия умер 65-летний мужчина

В парке Белоусова в Туле во время спортивного занятия умер 65-летний мужчина

Фото: соцсети

11 декабря, в первой половине дня, возле центральной сцены в парке имени П.П. Белоусова нашли мертвым 65-летнего мужчину, сообщает УМВД по Тульской области.

По предварительной информации, смерть наступила во время спортивного занятия по северной ходьбе, которое проходило в центре парка.

Сотрудники полиции и регионального СУ СК России по Тульской области работают на месте над выяснением всех обстоятельств происшедшего.