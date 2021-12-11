В Туле экспедитор обокрал собственного нанимателя и забрал больше 73 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции задержали 28-летнего экспедитора, подозреваемого в краже 73 435 рублей. О пропаже денег из офиса в полицию сообщил один из местных индивидуальных предпринимателей.

Сотрудники полиции быстро выяснили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников компании, и в дальнейшем данная версия подтвердилась.

Сейчас в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».