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Происшествия11 декабря 2021 8:07

В Туле экспедитор обокрал собственного нанимателя и забрал больше 73 тысяч рублей

О пропаже денег и офисного помещения в полицию заявил индивидуальный предприниматель
Источник:kp.ru
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В Туле экспедитор обокрал собственного нанимателя и забрал больше 73 тысяч рублей

В Туле экспедитор обокрал собственного нанимателя и забрал больше 73 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции задержали 28-летнего экспедитора, подозреваемого в краже 73 435 рублей. О пропаже денег из офиса в полицию сообщил один из местных индивидуальных предпринимателей.

Сотрудники полиции быстро выяснили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников компании, и в дальнейшем данная версия подтвердилась.

Сейчас в отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».