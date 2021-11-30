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Здоровье30 ноября 2021 7:03

Преподаватель ТГПУ им. Л.Н. Толстого подала на вуз в суд

Женщину отстранили от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19
Елена Иргиз
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Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Преподаватель Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого подала на вуз в суд. Причиной стало ее отстранение от работы - женщина отказалась делать прививку от коронавируса.

Теперь преподаватель требует, чтобы суд признал такие действия университета незаконными. Иск приняли к рассмотрению еще в октябре, а в конце ноября в судебный процесс вступило третье лицо - Роспотребнадзор.

Отметим также, что в суд на работодателя подали антипрививочники "Щегловского вала", а теперь и АО "НПО "Сплав".