Антипрививочники еще одного оборонного предприятия в Туле обратились в суд из-за отстранения от работы Фото: Алексей ФОКИН

На этот раз иски к руководству предприятия подали работники АО "НПО "Сплав". Они также настаивают на признании незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Просят обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Разбирательства в открытом судебном заседании пройдут 16 декабря.

Напомним, что ранее аналогичные иски подавали 18 сотрудников АО "Щегловский вал". Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.