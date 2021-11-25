«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой многофункциональный спорткомплекс «Тула-Арена»

Специалисты компании организовали оптические каналы передачи данных на скорости до 100 Мбит/с и подключили услуги виртуальной АТС.

«Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что “Тула-Арена” поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей», – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии комплекса.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания активно поддерживает развитие спорта в регионе – от проведения различных мероприятий до создания цифровой инфраструктуры на спортивных объектах. Оптический доступ, который мы обеспечили “Тула-Арене”, предоставляет широкие возможности для использования современных цифровых услуг. В настоящее время наши специалисты занимаются организацией бесшовного Wi-Fi на объекте. Это позволит сотрудникам и гостям перемещаться по спорткомплексу, не теряя интернет-соединения».

Площадь нового спортивного объекта составляет 14,2 тысячи квадратных метров, куда входят основное здание и тренировочный комплекс. Первое предназначено для проведения масштабных соревнований по силовым единоборствам и игровым видам спорта, таким как волейбол, мини-футбол и гандбол. В тренировочном комплексе расположены шесть залов для единоборств, полностью укомплектованные для занятий боксом, дзюдо, вольной борьбой. Трибуны рассчитаны на 2 000 зрителей.

Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет контролировать трафик, размещать рекламные и информационные сообщения на странице авторизации, управлять настройками сетей, а также анализировать активность пользователей. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается SMS-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

«Ростелеком» организовывает Wi-Fi-сети без лишних затрат для клиента: не нужно покупать и настраивать оборудование, все это сделают специалисты цифрового провайдера.

Подробности о сервисе «Wi-Fi для бизнеса» можно найти на сайте «Ростелекома», а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.