В 2021 году «Ростелеком» охватил оптическим доступом в интернет свыше 20 тысяч тульских домохозяйств

Возможность подключить цифровые сервисы от ведущего провайдера в этом году получили жители свыше 120 сельских населенных пунктов в 20 районах области, а также в частном секторе Тулы. Для этого специалисты компании проложили более 700 километров оптоволокна.

Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Это гарантирует стабильно высокую скорость интернета, а, следовательно, доступ к ресурсоемким услугам «Ростелекома»: «Видеонаблюдению», мультимедийному сервису Wink, «Умному дому», образовательной платформе «Ростелеком Лицей» и другим.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством Тульской области мы продолжаем создание цифровой инфраструктуры в регионе. Особое внимание уделяется строительству оптических сетей связи в сельской местности. В этом году возможность подключить высокоскоростной интернет от “Ростелекома” получили жители более 20 тысяч сельских домохозяйств в десятках населенных пунктах области. Наша главная задача – предоставить людям цифровые сервисы для комфортной жизни, сделать современные технологии доступными даже в маленьких деревнях и селах».

Ренат Мельников, частный предприниматель:

«В прошлом году мы построили свой дом в деревне, и главный вопрос, который встал перед нами, – это хороший интернет и телевидение. У нас трое детей-школьников, жена работает на удаленке, мне тоже по работе без интернета никуда. И, наконец-то, свершилось – к нам в дом проложили оптику! Теперь у нас полный комплект: и быстрый интернет, и умное телевидение Wink, и домашнее видеонаблюдение. Особенно радует Wink: по вечерам смотрим всей семьей кино и концерты, слушаем аудиокниги. А еще дети любят лекции по робототехнике и виртуальной реальности в разделе “Лицей”. В общем, в нашей деревне теперь все супер, даже не верится!».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно узнать на официальном сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 0800.