В Тульской области начались нерабочие дни в рамках коронавирусных ограничений Фото: Алексей ФОКИН

Указ губернатора Тульской области об ужесточении ограничительных мер в период коронавирусных каникул вступил в силу сегодня, 30 октября.

Напомним, согласно этому указу на период с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу ТРЦ и объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

Также потребуется предъявить QR-коды или ПЦР-тесты для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов и тренажерных залов. Отменены концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ; приостановлена работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.