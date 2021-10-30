Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 октября 2021 10:12

В Тульской области начались нерабочие дни в рамках коронавирусных ограничений

Указ губернатора, подписанный 25 октября вступил в силу сегодня
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области начались нерабочие дни в рамках коронавирусных ограничений

В Тульской области начались нерабочие дни в рамках коронавирусных ограничений

Фото: Алексей ФОКИН

Указ губернатора Тульской области об ужесточении ограничительных мер в период коронавирусных каникул вступил в силу сегодня, 30 октября.

Напомним, согласно этому указу на период с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу ТРЦ и объекты розничной торговли непродовольственными товарами.

Также потребуется предъявить QR-коды или ПЦР-тесты для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов и тренажерных залов. Отменены концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ; приостановлена работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.