Время работы тульских алкомаркетов в «коронавирусные каникулы» остается прежним

Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме Фото: Алексей ФОКИН

Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме. Такое уточнение дали СМИ в администрации Тулы. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тульской области будут закрыты торговые центры и непродовольственные рынки. Кафе и рестораны перестанут работать по ночам.

График продажи алкоголя в Тульской области останется неизменным:

выходные и нерабочие дни — с 12 до 22 часов;

будние дни — с 14 до 22 часов.