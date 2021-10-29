Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 13:00

Время работы тульских алкомаркетов в «коронавирусные каникулы» остается прежним

Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме

Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме

Фото: Алексей ФОКИН

Магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, в нерабочие дни будут работать в штатном режиме. Такое уточнение дали СМИ в администрации Тулы. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тульской области будут закрыты торговые центры и непродовольственные рынки. Кафе и рестораны перестанут работать по ночам.

График продажи алкоголя в Тульской области останется неизменным:

выходные и нерабочие дни — с 12 до 22 часов;

будние дни — с 14 до 22 часов.