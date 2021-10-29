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Общество29 октября 2021 9:43

Орловчанин оштрафован за кражу рельсов из тульского леса

Мужчина приехал в Арсеньевский район за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь
Источник:kp.ru
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Мужчина приехал в Арсеньевский район за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь

Мужчина приехал в Арсеньевский район за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Орловской области отправится под суд за кражу железнодорожных рельсов.

Мужчина приехал в Арсеньевский район Тульской области за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь, который долгое время не эксплуатируется. Мужчина при помощи газорезки демонтировал пару отрезков рельсов, длина которых составила около 2,5 метров. Рельсы были сданы в металлолом. Спустя сутки орловчанин вернулся на место преступления, где был задержан транспортной полицией.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.