Орловчанин оштрафован за кражу рельсов из тульского леса

Мужчина приехал в Арсеньевский район за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь Фото: Алексей ФОКИН

Житель Орловской области отправится под суд за кражу железнодорожных рельсов.

Мужчина приехал в Арсеньевский район Тульской области за грибами и наткнулся в лесополосе на железнодорожный путь, который долгое время не эксплуатируется. Мужчина при помощи газорезки демонтировал пару отрезков рельсов, длина которых составила около 2,5 метров. Рельсы были сданы в металлолом. Спустя сутки орловчанин вернулся на место преступления, где был задержан транспортной полицией.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.