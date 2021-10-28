Тульский цирк массово возвращает зрителям билеты из-за отмены представлений

В тульском цирке прекращены все представления новой программы Фото: Алексей ФОКИН

В тульском цирке прекращены все представления новой программы. Информацию опубликовал сайт учреждения. Это связано с введением в регионе новых ограничительных мер.

Идущая с 25 сентября программа "Королевский цирк" отменена. Шоу в тульском цирке должно было продлится до 5 декабря. Зрителям возвращают деньги за приобретенные электронные и бумажные билеты.

Напомним, приказ о новых ограничениях в регионе вступил в силу 27 октября.