Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 12:13

«Тульский рабочий» бронепоезд №13 отмечает 80-летний юбилей

В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы

В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы

Фото: Алексей ФОКИН

Легендарный состав, построенный железнодорожниками, был поставлен на рельсы 28 октября 1941 года. В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы.

Железнодорожники построили бронепоезд из материалов, которые удалось найти в осажденном городе. В его стены залит слой бетона толщиной 150 мм.

В экипаж легендарного поезда добровольцами записались сами работники депо.

«Тульский рабочий» прикрывал железнодорожные станции Присады, Криволучье, Косая Гора, Хомяково, Ревякино.