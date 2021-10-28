«Тульский рабочий» бронепоезд №13 отмечает 80-летний юбилей

В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы Фото: Алексей ФОКИН

Легендарный состав, построенный железнодорожниками, был поставлен на рельсы 28 октября 1941 года. В честь памятной даты у мемориала на Московском вокзале Тулы возложили цветы.

Железнодорожники построили бронепоезд из материалов, которые удалось найти в осажденном городе. В его стены залит слой бетона толщиной 150 мм.

В экипаж легендарного поезда добровольцами записались сами работники депо.

«Тульский рабочий» прикрывал железнодорожные станции Присады, Криволучье, Косая Гора, Хомяково, Ревякино.