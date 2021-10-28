В Тульской области увеличено число единиц общественного транспорта

С 1 ноября также будет повышен класс транспортных средств с малого до среднего Фото: Алексей ФОКИН

Дополнительные рейсы по 16 межмуниципальным льготным и коммерческим маршрутам введены в Тульской области. Дополнительные автобусы направят в Алексин, Арсеньево, Белев, Богородицк, Дубну, Кимовск, Киреевск, Куркино, Липки, Новомосковск, Суворов, Щекино и Узловую. В общей сложности добавлено более 40 рейсов. В областном центре увеличено число автобусов на наиболее востребованных городских муниципальных маршрутах. Было добавлено 13 единиц транспорта по льготным и 20 – по коммерческим маршрутам. С 1 ноября также будет повышен класс транспортных средств с малого до среднего по 9 межмуниципальным коммерческим маршрутам, а с 1 января – по 21 межмуниципальному льготному маршруту.